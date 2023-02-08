Зранку росіяни тричі обстріляли Миколаївщину

Руйнувань і постраждалих немає.

Російські окупанти зранку 8 лютого тричі обстріляли Миколаївську область.

Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Сьогодні, 8 лютого, о 06:02 та 07:21 ворог завдавав артилерійських ударів по береговій смузі та акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - написав він.

Також сьогодні вранці окупанти стріляли по Куцурубській громаді, однак влучання зафіксовано за межами населеного пункту. Люди не постраждали.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, вночі 6 січня росіяни обстрілювали населений пункт і акваторію Очаківської громади.