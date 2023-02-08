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У застосунку “Київ Цифровий” удосконалили налаштування сповіщень про повітряну тривогу

Ссповіщення тепер можна додати до списку критичних на IOS або закріплених на Android.

У застосунку “Київ Цифровий” удосконалили налаштування сповіщень про повітряну тривогу
Фото: alerts.in.ua

В останньому оновленні міського застосунку “Київ Цифровий” удосконалили налаштування сповіщень про повітряну тривогу. 

Про це повідомили у КМДА.

Відтепер користувачі можуть змінювати гучність звуку, а також додавати сповіщення до списку критичних на IOS або закріплених на Android.

“Щоб вирішити проблему користувачів, що іноді не отримують сповіщення про тривогу або отримують їх із затримкою через особливості операційних систем iOS та Android, розробники додали можливість увімкнути критичні або закріплені сповіщення”, – зазначено у повідомленні.

Критичним сповіщенням на iOS надається найвищий пріоритет у системі та вони надходять зі звуком навіть у беззвучному режимі й у режимі “Не турбувати”. 

Закріплені сповіщення на Android завжди відображають актуальний статус тривоги “у шторці” повідомлень телефона. Тому користувач отримує сповіщення, навіть коли телефон у режимі енергозбереження.

Крім цього, у застосунку можна налаштувати особливі звуки для сповіщень відбою тривоги. Розробники прислухались до побажання не спантеличувати одним сигналом на всі види сповіщень і вирішили надати користувачам можливість обрати новий заспокійливий звук відбою тривоги.

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