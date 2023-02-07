Росіяни обстрілюють Харків і область

У Харкові пролунало щонайменше шість вибухів.

Ввечері 7 лютого російські окупаційні війська вкотре завдали ударів по Харкову та Харківській області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Увага! Жителі Харкова і області, окупанти завдають ударів!” - написав він.

Синєгубов закликав мешканців Харкова та області залишатись в укриттях.

Суспільне повідомляє вже про шостий вибух у Харкові.

Нагадаємо, Росія вранці 5 лютого завдала чергових ударів по Харкову. Одна з ракет потрапила в житлову забудову центра Харкова. Відомо про 5 поранених мешканців міста.