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Росія вранці вдарила по центру Харкова. Є влучання в будинок

За попередніми даними, вогонь окупанти вели з С-300.

Росія вранці вдарила по центру Харкова. Є влучання в будинок
Фото: ЕРА/UPG

Росія вранці 5 лютого почала чергові удари по Харкову та області. Про це в Телеграм повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Жителі Харкова і області, окупанти завдають ударів! Залишайтеся в укриттях!" – написав він.

За словами Синєгубова, зафіксовано "приліт" в центральній частині Харкова. Попередньо – ракета С-300. За оновленими даними станом на 8:38 від харківського мера Ігоря Терехова, по центру міста вдарили дві ракети.

"Потрапляння у Київському районі міста. Попередньо йдеться про ракети С-300", – написав він у telegram.

О 8:56 він повідомив, що одна з ракет влучила в житловий будинок.

"Одна з ракет потрапила в житлову забудову центра Харкова. Наразі відомо про пожежу в одному з житлових будинків та одну постраждалу людину", – зазначив мер Харкова. 

Минулої доби ворог обстрілював з артилерії та мінометів населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів, що межують з лінією зіткнення.

"Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено адмінбудівлю медичного закладу та приватні житлові будинки. У Вовчанську вогонь вівся переважно по приватній житловій забудові. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди, сталися пожежі", – написав голова ОВА. 

За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, протягом суботи постраждалих серед цивільних не зафіксовано. На лінії зіткнення тривають бойові дії, наші захисники надійно тримають свої позиції та завдають втрат російським окупантам.

Нагадаємо, днями в деокупованому Ізюмі від вибуху міни постраждали вісім підлітків. У семи дітей осколкові поранення, в однієї дівчинки психологічна травма – гостра реакція на стрес.

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