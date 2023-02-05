Унаслідок нічних ракетних ударів по Дружківці поранено пʼятьох мирних людей

Цієї ночі росіяни завдали двох ракетних ударів по Дружківці. Поранень зазнали пʼятеро цивільних, пошкоджено чотири багатоповерхових будинки і дитячий садок.

Но Волноваському напрямку ворог стряляв по Вугледару і околицях громади, повідомлень про жертв немає. Про це голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив у Телеграм.

"На Донецькому напрямку гучно було у Кураховому: прямим влучанням пошкоджено крамницю, також постраждали 2 багатоквартирні будинки та споруда підприємства. Зранку відбулися обстріли Соловйового Очеретинської громади та Авдіївки: пошкоджено 2 будинки у Соловйовому та околиці АКХЗ в Авдіївці", – написав він.

На Горлівському напрямку під вогнем опинився Часів Яр – пошкоджено щонайменше сім житлових будинків та будівлю підприємства. Напружена ситуація у Соледарській громаді: пошкоджено три будинки у Роздолівці і ще три у Васюківці.

На Лисичанському напрямку одна людина загинула у Ямполі Лиманської громади. У Званівській громаді пошкоджено два будинки, у Переїзному – без жертв.

За добу росіяни вбили чотирьох жителів Донеччини, поранили ще 11.

Нагадаємо, минулої доби сили оборони відбили атаки окупантів поблизу декількох населених пунктів Донецької і Луганської областей.