Росія отримує військові технології від китайських компаній в обхід санкцій, – Wall Street Journal

Китай постачає Росії навігаційне обладнання, технології подавлення радіосигналів, деталі для винищувачів та інші товари подвійного призначення.

Про це пише Укрінформ з посиланням на американське видання The Wall Street Journal.

“Митні записи демонструють, що китайські державні оборонні компанії постачають навігаційне обладнання, технології подавлення радіосигналів і деталі винищувачів російським державним оборонним компаніям, що перебувають під санкціями. Це – лише деякі з десятків тисяч партій товарів подвійного призначення – продуктів, які мають як комерційне, так і військове застосування – які росія імпортувала після свого вторгнення минулого року”, – йдеться у статті.

Вашингтонська організація C4ADS, яка спеціалізується на виявленні загроз нацбезпеці, проаналізувавши дані російської митниці, визначила, що більшість поставок подвійного призначення до РФ надходили з Китаю. Водночас Росія також імпортувала такі товари через Туреччину та ОАЕ, уряди яких західні чиновники звинувачують у нехтуванні санкціями та експортним контролем.

Експортують товари подвійного призначення, які викликають особливе занепокоєння в американських експертів, як державні, так і приватні китайські компанії. WSJ ідентифікувало більше десятка російських і китайських компаній, які перебувають під санкціями США.

“Попри міжнародний контроль і санкційні протоколи, правдиві дані світової торгівлі показують, що китайські державні оборонні компанії продовжують надсилати військові запчастини російським оборонним компаніям, що потрапили під санкції”, – заявила аналітик C4ADS Наомі Гарсія.

За її словами, ці російські компанії “були помічені у використанні цих же типів деталей безпосередньо у війні Росії в Україні”.

Видання також повідомляє, що китайська державна оборонна компанія Poly Technologies 31 серпня 2022 року відвантажила російській державній військово-експортній компанії АТ “Рособоронекспорт” навігаційне обладнання для військово-транспортних вертольотів М-17.

Раніше того ж місяця китайська електронна компанія Fujian Nanan Baofeng Electronic Co. поставила “Рособоронекспорту” – через узбецьку державну оборонну компанію – телескопічну антену для військової машини RB-531BE, яка використовується для глушіння зв'язку. А 24 жовтня китайська державна авіабудівна компанія AVIC International Holding Corp. відвантажила АО "Крет", дочірньому підприємству державного оборонного гіганта "ростех", що перебуває під санкціями, запчастини для винищувачів Су-35 на суму 1,2 млн дол. США.

Серед інших іноземних урядових постачальників, виявлених у російських митних даних – China Taly Aviation Technologies Corp., підрозділ із закупівель департаменту обладнання ВПС Китаю. Серед поставок цієї фірми були деталі, відправлені 4 жовтня російському державному виробнику ракет "алмаз-антей", що перебуває під санкціями, для використання в мобільній радіолокаційній установці 96L6E.

“Дані також показують поставки китайських квадрокоптерів DJI до росії після запровадження санкцій та експортного контролю. Військові аналітики кажуть, що дрони використовуються російськими військами для виявлення та спостереження за українськими силами, а потім для ураження їх артилерією”, – йдеться у матеріалі.

Згідно з митними документами, деякі з цих дронів постачаються безпосередньо китайським продавцем російським дистриб'юторам, але інші квадрокоптери DJI йдуть транзитом через Об'єднані Арабські Емірати.

Нагадаємо, підтримка Китаєм Росії, яка веде війну проти України, мала стати предметом обговорення під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Пекіна цими вихідними. Однак поїздка була відкладена на невизначений термін у п'ятницю після того, як Пентагон заявив, що відстежив китайський розвідувальний аеростат над континентальною частиною США.