Окупанти обстрілювали Дніпропетровщину з важкої артилерії

Окупанти двічі протягом дня росіяни обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Близько двох десятків ворожих снарядів від важкої артилерії прилетіло до Червоногригорівської та Марганецької громад.

Унаслідок обстрілу в одному з сіл пошкоджено електромережі.

Постраждалих унаслідок обстрілів РФ не було.

“Щодо інших районів області – всюди було тихо”, – зазначив він.

Нагадаємо, вночі російські окупанти вдарили з важкої артилерії по Марганецькій громаді на Дніпропетровщині.