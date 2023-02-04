Понад 2,5 тисячі добровольців вже подали заявки до штурмових бригад МВС

Фіксується позитивна динаміка щодо подачі заявок на вступ до лав штурмових бригад МВС України.

Про це повідомляє пресцентр МВС.

Зокрема, у ЦНАПи звернулися 3086 громадян. З них подали заявки – 527. До штурмових підрозділів Нацполіції виявили бажання долучитися 291 особа, до Нацгвардії – 114 та Держприкордонслужби – 122.

На цільовий сайт storm.mvs.gov.ua подано 2049 анкет. До штурмових підрозділів Нацполіції – 535, Нацгвардії – 1200 та Держприкордонслужби – 314. На "гарячу лінію" з питань консультації щодо вступу та діяльності штурмових бригад МВС надійшло 480 дзвінків. Щодо штурмових підрозділів Нацполіції – 142, Нацгвардії – 182 та Держприкордонслужби – 156.

Нагадаємо, що МВС формує штурмові бригади, до яких можуть вступати добровольці. Ці підрозділи націлені саме посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій України.

Записатися до штурмових бригад МВС можна у ЦНАПі.