Україна розірвала угоду з Росією про дослідження космосу

Сьогодні, 4 лютого, Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яким припинив дію угоди з урядом Росії про співробітництво в сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

“Припинено дію угоди між урядом України і урядом РФ про співробітництво в сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях, вчиненої 27 серпня 1996, та протоколу між Кабінетом Міністрів України і урядом РФ про внесення змін до угоди між урядом України і урядом РФ про співробітництво в сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях, вчиненого 26 листопада 2010”, - зазначив Мельничук.

Нагадаємо, 13 січня найвище політичне керівництво Європи офіційно відкрило новий космодром в космічному центрі Есрейндж в Кіруні, на крайній півночі Швеції. Майданчик у Кіруні вважається стратегічно важливим для ЄС не лише тому, що супутники виконують важливі функції, такі як моніторинг океанів та забезпечення широкосмугового зв'язку, а й через геополітичну напруженість у відносинах з Росією.