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У Маріуполі росіяни вивозять тіла загиблих місцевих разом із залишками будинків

Росія масово прибирає сліди воєнних злочинів.

У Маріуполі росіяни вивозять тіла загиблих місцевих разом із залишками будинків

У Маріуполі російські загарбники демонтують зруйновані будинки і вивозять разом із завалами тіла загиблих мирних жителів.

Про це в Телеграм повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко. 

«Хочу вкотре нагадати, що найжорстокіший злочин Росія скоїла на території Маріуполя, знищивши 50% житлового фонду. Тобто, 1300-багатоквартирного сектору цих будинків більше не існує. Сьогодні Росія масово прибирає сліди воєнних злочинів», - сказав Бойченко.

За його словами, із тих 1300 будинків, які знищили російські загарбники, вони вже запропонували демонтувати 1000, і системно це роблять. Якщо раніше, розбираючи завали, з-під них діставали тіла людей, то зараз залишки будівель вивозять разом із людьми. 

«Росія активно прибирає сліди воєнних злочинів, бо розуміє, що найближчим часом ЗСУ перейдуть у контрнаступ і звільнять Маріуполь», - додав Бойченко.

Нагадаємо, що окупанти запроваджують в Маріуполі тотальний контроль і проводять “зачистки”. 

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