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Окупанти проводять "зачистки" в Маріуполі та околицях і намагаються контролювати інтернет-трафік, - Андрющенко

Зокрема, йдеться про подомовий обхід ФСБ з обшуками, перевіркою листування та гаджетів.

Окупанти проводять "зачистки" в Маріуполі та околицях і намагаються контролювати інтернет-трафік, - Андрющенко
Фото: EPA/UPG

Окупанти запроваджують в Маріуполі тотальний контроль і проводять “зачистки”. 

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.

“Два дні поспіль “зачистка” в селищах поруч з Маріуполем в напряму на північ, де розквартировано окупантів. Подомовий обхід ФСБ з обшуками, перевіркою листування та гаджетів. В с. Павлополь дійшло до перевірки телефонів першокласників в школі”, - йдеться в повідомленні.

За даними Андрющенко, в окупаційних адміністраціях Маріуполя встановлюють обладнання / сервери для повного контроль інтернет-трафіку робітників та відвідувачів. Розгортання та налаштування має завершитись протягом 4 тижнів. Повний контроль всіх гаджетів та їх трафіку. Причина - намагання побороти постійний витік інформації.

Також він повідомив, що в районі Маріуполя останнім часом побільшало “бавовни”, через що могли активізуватися заходи тотального контролю місцевого населення. 

Нагадаємо, ввечері 2 лютого в Маріуполі знову лунали гучні вибухи. Після вибухів у місті було чутно детонацію. 

1 лютого в Маріуполі під час повітряної тривоги пролунали щонайменше сім гучних вибухів на Лівобережжі.

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