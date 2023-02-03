Окупанти проводять "зачистки" в Маріуполі та околицях і намагаються контролювати інтернет-трафік, - Андрющенко

Зокрема, йдеться про подомовий обхід ФСБ з обшуками, перевіркою листування та гаджетів.

Окупанти запроваджують в Маріуполі тотальний контроль і проводять “зачистки”.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.

“Два дні поспіль “зачистка” в селищах поруч з Маріуполем в напряму на північ, де розквартировано окупантів. Подомовий обхід ФСБ з обшуками, перевіркою листування та гаджетів. В с. Павлополь дійшло до перевірки телефонів першокласників в школі”, - йдеться в повідомленні.

За даними Андрющенко, в окупаційних адміністраціях Маріуполя встановлюють обладнання / сервери для повного контроль інтернет-трафіку робітників та відвідувачів. Розгортання та налаштування має завершитись протягом 4 тижнів. Повний контроль всіх гаджетів та їх трафіку. Причина - намагання побороти постійний витік інформації.

Також він повідомив, що в районі Маріуполя останнім часом побільшало “бавовни”, через що могли активізуватися заходи тотального контролю місцевого населення.

Нагадаємо, ввечері 2 лютого в Маріуполі знову лунали гучні вибухи. Після вибухів у місті було чутно детонацію.

1 лютого в Маріуполі під час повітряної тривоги пролунали щонайменше сім гучних вибухів на Лівобережжі.