Головне за ніч. П’ятниця, 3 лютого

Сьогодні, 3 лютого, у Києві відбудеться саміт Україна-ЄС. До столиці вже прибули голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

У межах зустрічей та саміту союзники обговорять надсилання ще більшої кількості зброї та грошей в Україну, розширення доступу українських товарів на ринок ЄС, допомогу Україні в енергетичних потребах, ухвалення нових санкцій проти Росії, судове переслідування Кремля за війну тощо.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Миколаївка, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Курдюмівка на Донеччині.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала 4 ударів по районах зосередження окупантів. Також наші захисники знищили російський БПЛА типу “Мерлін”. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили та склад боєприпасів противника.

Противник завдав 4 ракетних, а також 5 авіаційних ударів. Здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільних об’єктах Херсонщини та Миколаївщини. Від ворожих ударів загинули та отримали поранення мирні громадяни. Ворог, зазнаючи великих втрат, не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 3 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що вчора ЗСУ ліквідували 840 окупантів, чотири танки і літак. З початку широкомасштабного вторгнення Збройні сили ліквідували близько 129 870 російських окупантів і багато військової техніки.

Про інші втрати противника – в новині.

Як повідомлялося, The New York Times з посиланням на дані американських та європейських посадовців зазначила, що кількість убитих і поранених російських військових в Україні наближається до 200 000.

Уночі російська армія продовжувала масований обстріл Херсона.

У телеграм-каналах повідомляли про "прильоти" у місті та сильну пожежу.

Близько 4:30 ранку російські військові обстріляли Барвінкове Харківської області. Унаслідок влучання у приватний житловий будинок загинули двоє братів 49 та 42 років. Їхній 70-річний батько отримав поранення та був госпіталізований.

Минулої доби ворог продовжував масовані обстріли мирного населення Вовчанська, Куп'янська, Дворічної та інших населених пунктів Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів.

У ніч на 3 лютого рятувальники дістали з-під завалів у Краматорську тіло ще однієї жертви — вже четвертої.

“Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки”, - повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.

Нагадаємо, 1 лютого російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ. Рашисти вдарили ракетою по житловому будинку, розташованому у центрі міста, і повністю його зруйнували.

2 лютого загарбники обстріляли місто, використавши зенітно-ракетний комплекс С-300. Були влучання у житлову забудову.

Прокуратура США може конфіскувати 5,4 мільйона доларів, що належать підсанкційному російському бізнесмену Костянтину Малофєєву.

Таке рішення ухвалив у четвер суд, відкриваючи шлях для потенційного використання коштів для відновлення зруйнованої війною України, пише Reuters.

Рішення окружного судді США Пола Гардефа у федеральному суді Манхеттена стало першим рішенням про конфіскацію активів російського олігарха з часу створення у 2022 році Міністерством юстиції спеціальної групи для вилучення фінансів союзників президента Росії Володимира Путіна у відповідь на вторгнення в Україну.

Влада США звинуватила Малофєєва, власника “православного” телеканалу “Царьград ТВ”, у фінансуванні сепаратистів у Криму, який Росія анексувала в 2014 році. Малофєєв, який заперечував обвинувачення, потрапив під санкції Вашингтона в 2014 році, його звинуватили у їх порушенні у 2022 році.

Голова робочої групи KleptoCapture Міністерства юстиції Ендрю Адамс заявив минулого місяця, що перші конфісковані кошти незабаром можуть бути переведені в Україну. "Ці суми мізерні порівняно з обсягом катастрофи, завданої Росією людям і землі України, але внесок важливий”, – зазначив Адамс.

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