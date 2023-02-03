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Темпи вербування злочинців до ПВК знизилися, – Міноборони Британії

Конкуренція між фракціями в російській еліті, ймовірно, є частковою причиною скорочення кількості засуджених. 

Темпи вербування злочинців до ПВК знизилися, – Міноборони Британії
Ілюстративне фото
Фото: соцмережі

Останнім часом масштаби вербування увʼязнених до ПВК "Вагнера", ймовірно, скоротилися з піку влітку та осені минулого року.

Російська пенетеціарна служба в звіті від 31 січня зазначила, що кількість увʼязнених у РФ складає 433 000 осіб, що на 6 000 менше, ніж у листопаді. Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії в твіттері. 

При цьому з вересня по листопад 2022 року вʼязнів стало менше на 23 000. Вербування, ймовірно, було основним фактором, що сприяв цьому. 

У британському міністерстві додали, що, крім того, неофіційні свідчення від українських комбатантів за останні десять днів свідчать про те, що Росія в ключових секторах боїв уже менше покладається на напади в стилі "людської хвилі" від "вагнерівців". 

Значна напруга між ПВК "Вагнера" і міністерством оборони Росії висвітлюється публічно; а конкуренція між фракціями в російській еліті, ймовірно, є частковою причиною скорочення кількості засуджених, додали в Міноборони Британії.

У січні у російському благодійному фонді, що опікується засудженими злочинцями, заявили, що з 50 тис. російських ув'язнених, завербованих ПВК для участі у війні з Україною, залишилося лише 10 тис. осіб. 

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