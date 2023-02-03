Путін переоцінив можливості російської армії щодо повного захоплення Донеччини, – ISW

В американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що президент Росії Володимир Путін знову переоцінив можливості російської армії у військових діях на сході України.

“ISW не виявило жодних доказів того, що російські сили відновили достатню бойову міць, щоб перемогти українські сили на сході України та захопити понад 11 300 квадратних кілометрів неокупованої Донецької області”, – йдеться у звіті аналітиків від 2 лютого.

Йдеться про понад 42% від загальної території Донецької області.

Раніше ISW оцінювало, що великий російський наступ до квітня 2023 року, ймовірно, передчасно завершиться під час квітневого весняного сезону дощів (якщо не раніше), перш ніж досягти значних операційних ефектів.

Кульмінація російських сил могла б створити сприятливі умови для того, щоб українські сили використали їх у власному контрнаступі наприкінці весни чи влітку 2023 року після залучення поставок західних танків.

Нагадаємо, у розвідці Міноборони повідомили, що президент РФ Володимир Путін наказав до березня захопити території Донецької та Луганської областей України.

У Міністерстві оборони Німеччини не виключають, що новий наступ Росії розпочнеться в квітні 2023 року і він буде неминучим. Зазначається, що Кремль розраховує на допомогу Білорусі, водночас можливі два сценарія.

Разом із тим, польський генерал Вальдемар Скшипчак вважає, що РФ може напасти на Україну з власної території, а білоруський напрямок буде лише відвертати увагу. Він наголосив, що саме зараз настав час у рази збільшити допомогу Україні зброєю, включно з далекобійними ракетами, танками та літаками.