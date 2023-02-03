Іспит складено: Чехія покидає пропутінську вісь у Східній Європі. Словаччині підготуватися
Іспит складено: Чехія покидає пропутінську вісь у Східній Європі. Словаччині підготуватися
Професор з окопу Федір Шандор: “Ми можемо втратити близько двох мільйонів дітей, які виїхали разом з батьками”
Професор з окопу Федір Шандор: “Ми можемо втратити близько двох мільйонів дітей, які виїхали разом з батьками”
Арахамія ​розповів про обшуки і звільнення за останню добу
Арахамія ​розповів про обшуки і звільнення за останню добу
Нацгвардійці оприлюднили відео ліквідації вагнерівців під Бахмутом
Нацгвардійці оприлюднили відео ліквідації вагнерівців під Бахмутом
Унаслідок обстрілу росіянами Краматорська загинуло 3 людини, поранено 21 (оновлено)
Унаслідок обстрілу росіянами Краматорська загинуло 3 людини, поранено 21 (оновлено)
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Тетяна Чорновол: «Я поцілила в перший танк у колоні – флагман. Інші розвернулися і втекли. Цим боєм я пишаюся»
Тетяна Чорновол: «Я поцілила в перший танк у колоні – флагман. Інші розвернулися і втекли. Цим боєм я пишаюся»
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
ГоловнаСуспільствоВійна

Путін переоцінив можливості російської армії щодо повного захоплення Донеччини, – ISW

Неокупованими є понад 42% загальної території Донецької області.

Путін переоцінив можливості російської армії щодо повного захоплення Донеччини, – ISW
Фото: EPA/UPG

В американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що президент Росії Володимир Путін знову переоцінив можливості російської армії у військових діях на сході України.

“ISW не виявило жодних доказів того, що російські сили відновили достатню бойову міць, щоб перемогти українські сили на сході України та захопити понад 11 300 квадратних кілометрів неокупованої Донецької області”, – йдеться у звіті аналітиків від 2 лютого.

Йдеться про понад 42% від загальної території Донецької області.

Раніше ISW оцінювало, що великий російський наступ до квітня 2023 року, ймовірно, передчасно завершиться під час квітневого весняного сезону дощів (якщо не раніше), перш ніж досягти значних операційних ефектів. 

Кульмінація російських сил могла б створити сприятливі умови для того, щоб українські сили використали їх у власному контрнаступі наприкінці весни чи влітку 2023 року після залучення поставок західних танків.

Нагадаємо, у розвідці Міноборони повідомили, що президент РФ Володимир Путін наказав до березня захопити території Донецької та Луганської областей України.

У Міністерстві оборони Німеччини не виключають, що новий наступ Росії розпочнеться в квітні 2023 року і він буде неминучим. Зазначається, що Кремль розраховує на допомогу Білорусі, водночас можливі два сценарія.

Разом із тим, польський генерал Вальдемар Скшипчак вважає, що РФ може напасти на Україну з власної території, а білоруський напрямок буде лише відвертати увагу. Він наголосив, що саме зараз настав час у рази збільшити допомогу Україні зброєю, включно з далекобійними ракетами, танками та літаками.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також