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Путін наказав до березня захопити Донеччину та Луганщину, - розвідка

Російсько-окупаційні війська передислоковують на схід додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння та військову техніку.

Путін наказав до березня захопити Донеччину та Луганщину, - розвідка
Фото: ЕРА/UPG

Президент Росії Володимир Путін наказав до березня захопити території Донецької та Луганської областей України.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк повідомив у коментарі Kyiv Post.

Він заявив, що є ознаки того, що Росія готується до нової спроби масованого наступу та захоплення сходу країни.

"Ми спостерігаємо, що російсько-окупаційні війська передислоковують на схід додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння та військову техніку. За даними воєнної розвідки України, Путін віддав наказ до березня захопити території Донецької та Луганської областей", – зазначив Черняк.

Також він зазначив, що Росія використовує територію Білорусі для підготовки мобілізованих солдатів та не має достатніх сил і засобів, щоб розпочати найближчими тижнями масований наступ на Україну з цього напрямку.

"Станом на сьогодні сформованих ударних груп немає. Немає загрози залучення Білорусі до повномасштабного вторгнення на боці Росії проти України, але це також, безумовно, ризики, які ми повинні враховувати", - заявив представник воєнної розвідки України.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони Німеччини не виключають, що новий наступ Росії розпочнеться в квітні 2023 року і він буде неминучим. Зазначається, що Кремль розраховує на допомогу Білорусі, при цьому можливі два сценарія.

Разом із тим, польський генерал Вальдемар Скшипчак вважає, що РФ може напасти на Україну з власної території, а білоруський напрямок буде лише відвертати увагу. Він наголосив, що саме зараз настав час у рази збільшити допомогу Україні зброєю, включно з далекобійними ракетами, танками та літаками.

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