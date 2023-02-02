ЗСУ за минулу добу знищили ще 610 російських окупантів

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 610 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 129 030 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 129030 (+610) осіб ліквідовано;
- танків - 3211 (+2);
- бойових броньованих машин - 6382 (+0);
- артилерійських систем - 2212 (+5);
- РСЗВ - 458 (+0);
- засоби ППО - 222 (+1);
- літаків - 293 (+0);
- гелікоптерів - 284 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1951 (+0);
- крилаті ракети - 796 (+0);
- кораблі / катери - 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5064 (+3);
- спеціальна техніка - 200 (+0).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, в боях за Соледар Росія втратила більше військових, ніж у двох війнах у Чечні.