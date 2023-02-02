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ЗСУ за минулу добу знищили ще 610 російських окупантів

Загальні втрати ворога - близько 129 030 військових.

ЗСУ за минулу добу знищили ще 610 російських окупантів
Фото: тг-канал Сухопутні війська ЗСУ

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 610 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 129 030 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 129030 (+610) осіб ліквідовано;
  • танків - 3211 (+2);
  • бойових броньованих машин - 6382 (+0);
  • артилерійських систем - 2212 (+5);
  • РСЗВ - 458 (+0);
  • засоби ППО - 222 (+1);
  • літаків - 293 (+0);
  • гелікоптерів - 284 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1951 (+0);
  • крилаті ракети - 796 (+0);
  • кораблі / катери - 18 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5064 (+3);
  • спеціальна техніка - 200 (+0).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, в боях за Соледар Росія втратила більше військових, ніж у двох війнах у Чечні.

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