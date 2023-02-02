Російські війська обстріляли селище Юрківка Запорізької області.
Про це повідомила Запорізька ОВА.
"Чергові російські снаряди принесли руйнування цивільному сектору Запорізького району. Надвечір ворог обстріляв с. Юрківка. У результаті пошкоджено приватні будинки та електромережу", – йдеться в повідомленні.
У Комишувасі ворожий снаряд поцілив у приватний будинок.
На щастя, обійшлося без поранених та загиблих.
"Ворог не полишає своєї тактики – війни проти мирних, тому закликаємо бути максимально обережними в населених пунктах у зоні ведення активних бойових дій та евакуюватися далі від лінії фронту", – наголосили в ОВА.