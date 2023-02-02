На щастя, обійшлося без поранених та загиблих.

Російські війська обстріляли селище Юрківка Запорізької області.

Про це повідомила Запорізька ОВА.

"Чергові російські снаряди принесли руйнування цивільному сектору Запорізького району. Надвечір ворог обстріляв с. Юрківка. У результаті пошкоджено приватні будинки та електромережу", – йдеться в повідомленні.

У Комишувасі ворожий снаряд поцілив у приватний будинок.

На щастя, обійшлося без поранених та загиблих.

"Ворог не полишає своєї тактики – війни проти мирних, тому закликаємо бути максимально обережними в населених пунктах у зоні ведення активних бойових дій та евакуюватися далі від лінії фронту", – наголосили в ОВА.