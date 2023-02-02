На саміті у Києві не буде йтися про швидкий вступ України до Євросоюзу, – Politico

Підсумкове комюніке пропонує лише “розмиті гарантії щодо просування процесу після того, як будуть досягнуті всі встановлені ЄС етапи”.

Топлідери Євросоюзу відвідають Україну цього тижня, але євролідери не обіцяють, що країна може приєднатися до блоку найближчим часом.

Про це пише Politico з посиланням на проєкт заяви, яка має бути оприлюднена під час саміту Україна-ЄС у Києві 3 лютого.

У заяві немає конкретної згадки про амбітні терміни, які окреслила Україна, натомість документ пропонує лише “розмиті гарантії щодо просування процесу після того, як будуть досягнуті всі встановлені ЄС етапи”.

“ЄС прийме рішення про подальші кроки, коли всі умови, зазначені у висновку Комісії, будуть повністю виконані. Україна підкреслила свою рішучість виконати необхідні вимоги для якнайшвидшого початку переговорів про вступ”, – йдеться у документі.

За словами кількох дипломатів і посадовців ЄС, таке формувалювання послідувало після серйозного опору з боку деяких країн ЄС через надмірні обіцянки Україні щодо її перспектив членства в ЄС. Саме цього питання Київ просив торкнутися на саміті.

“Хоча національні лідери ЄС не будуть присутні на п’ятничному саміті, офіційні особи Європейської ради, до якої входять усі 27 лідерів ЄС, підтримували зв’язок із країнами ЄС щодо підсумкового комюніке”, – йдеться у матеріалі.

Торік у червні лідери ЄС надали Україні офіційний статус кандидата в рекордно короткі терміни, але цей крок був набагато простішим, ніж швидке просування України через виснажливі переговори, необхідні для приведення країни-кандидата у відповідність до “хитромудрих систем, правил і норм ЄС”. Цей процес зазвичай займає “роки та роки і часто зупиняється на тривалі періоди часу”.

А втім, країни ЄС розділилися щодо того, як швидко блок має спробувати провести Україну через процес вступу.“Між Польщею та країнами Балтії, з одного боку, та іншими країнами ЄС існувала явна напруженість щодо формулювань вступу до ЄС”, – сказав один з посадовців ЄС.

Чиновник додав, що напруженість між президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн також відіграє роль у дебатах. “Вони змагаються в тому, щоб перевершити один одного у ставленні щодо українців”, – сказав чиновник.

Проте, хоча проривів у переговорах щодо вступу до ЄС не очікується, у Брюсселі мають намір продемонструвати солідарність з Україною з інших питань. “Сам факт того, що ми проводимо саміт у країні, яка перебуває у стані війни, сам по собі має велике значення”, – сказав перед зустріччю високопосадовець ЄС.

Прогрес очікується у таких напрямках: угода про безвізовий режим для промислових товарів; призупинення дії мита на український експорт ще на рік; приєднання України до платіжної схеми ЄС, що спрощує банківські перекази у євро та інтеграція України до зони безкоштовного мобільного роумінгу ЄС.

Також на порядку денному саміту будуть мирний план президента України Володимира Зеленського з 10 пунктів, проблеми відновлення України та питання продовольчої безпеки. ЄС, зокрема, збирається оголосити про новий пакет гуманітарної допомоги у розмірі 25 мільйонів євро для вирішення проблеми російського видобутку корисних копалин у країні.

У документі також наголошується на необхідності “комплексного та послідовного проведення судової реформи” відповідно до рекомендації Венеціанської комісії, йдеться, зокрема, про реформування Конституційного суду України.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив у інтервʼю Politico, що Україна хотіла би приєднатися до Євросоюзу за два роки.

Україна отримала статус кандидатки в члени Європейського Союзу 23 червня 2022 року. Для повноцінного членства держава повинна виконати низку вимог.