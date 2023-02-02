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Росіяни ще раз обстріляли Краматорськ, є поранені

На місці працюють служби.

Росіяни ще раз обстріляли Краматорськ, є поранені

Російська армія вдруге обстріляла Краматорськ ввечері 1 лютого близько 22:30. 

Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

“Є поранені. На місцях працюють всі відповідні служби”, – написав він у сомережі Facebook.

Як пише Суспільне з посиланням на голову пресслужби Краматорського виконкому Ігоря Єськова, окупанти обстріляли спальний район Краматорська. Кількість травмованих та загиблих не відома. 

Нагадаємо, внаслідок обстрілу РФ вщент зруйнований будинок у центрі Краматорська, за останніми даними загинуло 3 і поранено 20 осіб.

26 січня російська армія вчетверте з початку повномасштабної війни обстріляла лікарню під Краматорськом. Там було близько 20 пацієнтів, ніхто не постраждав.

Раніше окупанти били по місту 9 січня. Вони влучили у проїжджу частину та автомобіль з людьми, двоє осіб, які перебували в автівці, загинули.

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