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Росіяни обстріляли чотири громади Сумщини

Попередньо обійшлось без наслідків.

Росіяни обстріляли чотири громади Сумщини
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 1 лютого, російські окупаційні війська обстріляли чотири громади Сумської області. Загалом було зафіксовано 129 прильотів.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.  

Росіяни били по території Білопільська громади з міномету (18 прильотів, а потім ще 30), а також було 40 пострілів з АГС.

Великописарівську громаду один раз обстрііляялли з міномету, також була під мінометним вогнем Шалигинська громада. З 12.30 росіяни кинули 10 мін по території громади, а через годину − ще 3. Крім того, був обстріл зі стрілецької зброї (5 черг з кулемета).

Есманську громаду обстріляли також з міномету 22 прильоти з мінометів зафіксовано за день в різних куточках громади.

Попередньо обійшлось без наслідків.

Нагадаємо, у середу, 1 лютого, окупаційні війська РФ продовжили обстрілювати прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Внаслідок потрапляння міни в погріб загинули четверо місцевих жителів

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