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Окупанти на 45% зменшили зарплату працівникам ЗАЕС, які підписали з ними контракти

Також вони обіцяють скасувати трудовий стаж працівників.

Окупанти на 45% зменшили зарплату працівникам ЗАЕС, які підписали з ними контракти
Фото: Енергоатом

Російське окупаційне "керівництво" Запорізької АЕС на 45% знижує зарплату працівникам, які підписали контракти з фейковим АТ, яким керує "Росатом".

Про це повідомляє Енергоатом.

"Пояснюють це тим, що Запорізька АЕС зупинена, її блоки не експлуатуються, а тому і всі гроші виплачувати немає потріби", - повідомило ДП "Енергоатом".

Раніше російські загарбники анонсували скасування трудового стажу та відпусток, зароблених в українському підрозділі ЗАЕС тим працівникам, які перейшли на бік Росії.

"Отже, загарбники, не змигнувши оком, порушили свої ж обіцянки, які давали атомникам Запорізької станції, переманюючи їх на бік РФ", - зазначили в "Енергоатомі".

Компанія вкотре закликала персонал ЗАЕС не підписувати жодних контрактів із ворогом, щоб не стати прямими пособниками агресора.

Нагадаємо, що російські окупанти заблокували перепустки працівникам Запорізької АЕС, які не підписали з ними трудовий договір. 

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