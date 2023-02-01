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Обмежено придатні до служби можуть бути мобілізовані до небойових частин

Йдеться про службу в частинах забезпечення.

Обмежено придатні до служби можуть бути мобілізовані до небойових частин
Фото: facebook.com/TerritorialDefenseOfKyiv

Особи, яких визнали обмежено придатними до служби за станом здоров’я, можуть бути мобілізовані у військові частини забезпечення.

Про це заявив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач, інформує Military Media Centre.

"Ті військовозобов’язані, які обмежено придатні до військової служби у воєнний час, можуть бути мобілізовані. Але їхня служба проходитиме не у бойових частинах, а у військових частинах забезпечення", - сказав Горбач. 

Він додав, що обмежено придатні до військової служби, зокрема, можуть нести її в установах та навчальних закладах Міністерства оборони, територіальних центрах комплектування й соціальної підтримки та інших небойових підрозділах.

Раніше Горбач сказав, що мобілізація в Україні триває постійно, а жодних окремих хвиль призову немає. 

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