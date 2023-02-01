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Під час обшуків у Коломойського нічого не вилучили, – джерела

Сам обшук тривав пів години. 

Під час обшуків у бізнесмена Ігоря Коломойського правоохоронці нічого не вилучили і не виявили. Обшук у його помешканні тривав пів години – з 8:30 до 9 години, повідомили джерела LB.ua в правоохоронних органах.

Під час слідчих дій у прилеглих будинках та на території слідчі нічого не виявили також.

Фото: БЕБ

Згідно з повідомленням Служби безпеки України і БЕБ, обшуки в Коломойського стосували Укрнафти і Укртатнафти – підприємств, співвласником яких він був раніше. Зараз вони передані в управління держави.

В СБУ повідомили, що викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта". Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

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