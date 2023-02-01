За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній.

Ігор Коломойський у своєму помешканні під час обшуків 1 лютого 2023 року

Служба безпеки України викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта". Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що ПАТ "Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією України, а ПАТ "Укртатнафта" –нафтопереробною.

Наразі у межах кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.

За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній.

У рамках слідчих дій СБУ спільно з Бюро економічної безпеки провели низку обшуків. Вони здійснювалися за місцем проживання фактичних власників і топменеджменту фінансово-промислової групи, до якої входять ці компанії, а також за адресами ймовірного зберігання нафтопродуктів у різних регіонах України.

За результатами слідчих дій топменеджменту ПАТ "Укртатнафта" оголошено про підозри у вчинені кримінальних правопорушень.

У відомстві нагадали, що у листопаді 2022 року співробітники СБУ здійснили превентивні заходи, аби не допустити дестабілізації роботи найбільшого нафтопереробного заводу та нафтовидобувної компанії України, а також забезпечити їх передачу до державної власності у робочому стані.

Це було зроблено після засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, після якого Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій, емітентом яких є ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта".

Зазначається, що співробітники СБУ та БЕБ перевіряли інформацію про багатомільйонні ухилення менеджментом компанії від сплати обов’язкового акцизного збору за 2022 рік.

У свою чергу, у БЕБ повідомили, що по одному з епізодів злочинної діяльності уже оголошено про підозру ексдиректору АТ Укртатнафта та обрано запобіжний захід у вигляді застави майже 200 млн грн.

Фото: БЕБ

Нагадаємо, сьогодні, 1 лютого, Служба безпеки України і БЕБ прийшли з обшуком до Ігоря Коломойського. Слідчі дії проводять в помешканні бізнесмена, вони стосуються справи “Укрнафти”.

18 вересня стало відомо, що детективи НАБУ провели обшук в Коломойського за місцем його проживання на курорті Буковель. Обшук відбувався у справі Укрнафти, що нині перейшла в управління держави. Раніше її співвласником був Коломойський. У листопаді на Кременчуцькому НПЗ, що керувалася Укрнафтою, СБУ та БЕБ провели обшуки для перевірки інформації про багатомільйонні ухилення менеджментом компанії від сплати обов’язкового акцизного збору за 2022 рік.

Крім того, США звинувачують бізнесмена в розкраданні мільярдів доларів із ПриватБанку і використанні компаній для відмивання цих грошей у США та в усьому світі. Міністерство юстиції США подало вже чотири позови про компенсації активів Коломойського і його партнера Боголюбова. Крім того, проти нього застосовані санкції, що унеможливлюють для бізнесмена і членів його сім’ї в’їзд до Сполучених Штатів.

Коломойський заперечує звинувачення. За його словами, всі інвестиції у США були зроблені з власних коштів, отриманих у 2007-2008 роках за угодою з компанією "Євраз", і з доходів інших бізнесів, що зберігалися у ПриватБанку.

За повідомленнями ЗМІ, Коломойський вже не є громадянином України – президент позбавив його громадянства влітку, коли й Геннадія Корбана.