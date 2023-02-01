ДБР викрило керівницю податкової Києва на багатомільйонних незаконних схемах збагачення (оновлено)

Співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки у керівництва київської податкової.

Про це повідомляє Українська Правда з посиланням на джерела.

Слідчі дії, зокрема, проходять у в.о. голови податкової служби Києва Оксани Датій та заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у Києві.

За інформацією джерел УП у правоохоронних органах, слідчі Бюро розслідують факт незаконного отримання відшкодування ПДВ з державного бюджету, у т.ч. шляхом зловживання владою та службовим становищем представниками податкових органів.

Через такі дії до тіньового обігу потрапило понад 30 млрд гривень державних коштів.

Оновлено. В Державному бюро розслідувань повідомили про результати проведених обшуків. зазначається, що працівники ДБР викрили керівницю податкової служби Києва на багатомільйонних оборудках.

Зловживаючи владою та службовим становищем виконуюча обов’язки начальника київської податкової за гроші приймала рішення щодо невідповідності критеріям ризиковості платників податків для низки підприємств.

Зокрема, виконуюча обов’язки начальника київської податкової є головою Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних Головного управління Державної податкової служби у місті Києві.

Вона разом з іншими членами комісії без законних на те підстав приймала рішення про відповідність або невідповідність критеріям ризиковості платників податків, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, за оперативними даними, вона реалізовувала через своїх довірених осіб схеми щодо штучного завищення валових витрат деякими підприємствами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та подання недостовірних відомостей про доходи. За експертними оцінками до тіньового обігу потрапляло понад 15 млрд гривень.

В іншому епізоді керівництво ГУ ДПС у м. Києві причетне до схем незаконного отримання відшкодування ПДВ, в результаті яких у тіньовий обіг потрапило понад 30 млрд гривень.

Посадовці податкової “не помічають” цих схем, підтримують їх існування або напряму беруть в них участь за систематичне отримання оплати своїх “послуг”.

Також оперативники ДБР досліджують спосіб життя в. о. начальника Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, який не відповідає рівню її офіційних доходів: вона має 3 квартири в Києві загальною вартістю приблизно 1 млн доларів США, будинок поблизу Києва вартістю приблизно 200 тисяч доларів США, дві автівки вартістю приблизно 150 тисяч доларів США.

При цьому одне з авто посадовиці вартістю приблизно 100 тисяч доларів США записане на її особистого водія, доходи якого за останні роки склали не більше 8 тисяч доларів США. Також жінка користується дорогими прикрасами, виключно дорогим брендовим одягом, золотими годинниками та іншими елітними речами.

Загальна сума встановлених необґрунтованих активів посадовиці складає близько 1,4 млн доларів США.

У межах розслідування кримінального провадження щодо зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки, працівники ДБР проводять обшуки за місцем проживання та роботи фігурантки. Під час слідчих дій вже знайдено 158 тисяч доларів США, 530 тисяч грн та 2,2 тисячі євро, елітні годинники, автомобілі та інше. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

За даними УП, слідчі під час обшуків виявили в посадовиці список бажань, де зазначили шубу, мільйон доларів та годинник Breguet.

Фото: УП

Нагадаємо, заступника голови Федерації профспілок підозрюють у незаконному відчуженні майна на понад 138 млн гривень.