У Prozorro можуть з'явитися військові закупівлі

У Кабінеті міністрів провели нараду з Міноборони, Мінекономіки, Держаудитслужбою, СБУ та ДБР щодо закупівель Міністерства оборони.

Про це у Телеграм написав очільник уряду Денис Шмигаль.

"Доручив розробити оновлену систему, яка збалансує дотримання секретності та публічний контроль за закупівлями для армії. Обов'язковим елементом такої системи має стати публікація цін на продукти й товари. Для реалізації цього завдання ініціював створення робочої групи під головуванням міністра економіки. Група розгляне питання можливості створення окремого розділу в Prozorro для військових потреб", - написав Шмигаль.

Нагадаємо, в суботу, 21 січня журналісти оприлюднили дані про те, що Міністерство оборони нібито закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва.

Міністр оборони Олексій Резніков пояснив як відбувається ціноутворення і наголосив, що Міноборони купує комплексну послугу з забезпечення харчування. Тобто доставку певного комплекту продуктів до військових частин, а в окремих випадках – і приготування їжі.

В НАБУ повідомили, що перевіряють інформацію про можливі зловживання. А президент Володимир Зеленський пообіцяв розібратися із закупівлями для військових.

Резніков пропонує запровадити у ЗСУ уніфіковану систему меню. В основі формування якого будуть одиниці виміру (грам/шт.) та калорії. На його думку, така система допоможе зменшити кількість зловживань.