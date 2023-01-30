Україна хотіла би приєднатися до ЄС за два роки, – Шмигаль

У цьому році Україна розраховує на передвступні перемовини.

Україна хотіла би приєднатися до Євросоюзу за два роки, заявив у інтервʼю Politico премʼєр-міністр Денис Шмигаль. Журналісти зазначили, що ніхто з ЄС не вважає реалістичним виконання державою всіх умов членства за цей час.

"У нас є дуже амбітний план приєднатися до Європейського Союзу протягом наступних двох років. Тож ми очікуємо, що цього року, у 2023 році, ми вже можемо мати цю передвступну стадію переговорів", – сказав він.

Премʼєр сподівається, що в п'ятницю, на саміті Україна-ЄС, держава зможе зробити "істотний ривок вперед", зокрема в окремих сферах – угоди про безвізовий режим для промислових товарів, призупинення мита на український експорт ще на рік, а також "активного прогресу" щодо приєднання до платіжної схеми SEPA (Єдина зона платежів у євро) та включення України до зони мобільного роумінгу ЄС.

"Ми очікуємо прогресу та прискорення на нашому шляху до підписання цих угод", – сказав він.

Одним із головних пунктів для вступу України до Європейського Союзу є боротьба з корупцією.

"Нам потрібна реформована Україна", – сказав один високопоставлений чиновник ЄС, який бере участь у підготовці до саміту. "У нас не може бути такої України, як до війни".

Нагадаємо, 23 червня Україна отримала статус кандидатки в члени Європейського Союзу. Для повноцінного членства держава повинна виконати низку вимог.

Шмигаль говорив, що Україна розраховує на менш ніж два роки, аби пройти шлях переговорів.