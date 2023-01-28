Порошенко запропонував сім кроків, щоб залишити Путіна без грошей на війну проти України

Свої ідеї він виклав у колонці для Le Figaro.

Народний депутат Петро Порошенко у матеріалі для видання Le Fagaro закликав світ запровадити такі санкції проти Росії, які обвалять російський експорт і зроблять неможливим фінансування подальшої війни проти України. П’ятий президент зауважив, що ВВП РФ, за попередніми даними Світового банку, знизився минулого року лише на 3,5%.

"У довготривалій перспективі санкції справляють негативний вплив на російську економіку, позбавляють її шансів на модернізацію, занурюють у тривалу рецесію. Але нам потрібен швидкий вибухоподібний ефект, хвиля від якого якщо не знесе путіна, то принаймні точно позбавить його ресурсу для тривалої війни", – наголосив Порошенко у матеріалі. Переклад тексту навела пресслужба "Євросолідарності".

Перше, що має зробити G7 у березні, на його погляд, – понизити стелю цін на російську нафту. "Доречніше було би вживати слово «плінтус». Поки що гранична ціна на російську нафту виявилася надто позитивною – навіть вищою за ринкову", – заявив він.

Він також вважає, що слід суворо контролювати заборону на перевантаження російської нафти чи виготовлення нафтових коктейлів з її інгредієнтами, покарання за приховування країни походження, тощо.

Третє – через інструменти міжнародного права блокувати вхід до Суецького каналу російських підсанкційних експортних товарів.

За його словами, тоді росіяни витрачатимуть на транспортування нафти до Південної Азії в кілька разів більше часу, ніж навпростець через Суец. Цей механізм має передбачати компенсацію збитків Єгипту, яких той зазнав би через скорочення доходів від припинення транзиту в інтересах росії, зазначає Порошенко.

Також слід суворо дотримуватися обмежень на російську торгівлю скрапленим газом. "Ми вдячні постачальникам обладнання і технологій французькій Total, німецькій Linde and Siemens, японській Mitsui за те, що припинили співпрацю з проєктом Arctic LNG2, а також південнокорейській Daewoo Heavy, яка відмовилися від спокусливого замовлення на 15 танкерів крижаного класу", – написавПорошенко.

Він закликав також нарешті закрити нафтогін "Дружба". "Це ж абсурд, коли росіяни знищують нашу інфраструктуру, а ми змушені прокачувати приблизно 12 мільйонів тон російської нафти! За згодою із партнерами, не маю жодних сумнівів, Україна зупинить і «Дружбу», і нашу частину ГТС. Єдина причина, чому ми й досі качаємо нафту та газ – рахуємося з думкою тих наших партнерів, які й досі споживають російські енергоносії", – зазначив Порошенко.

Необхідно позбавити РФ майже десяти мільярдів доларів за послуги із збагачення урану і будівництва АЕС. "«Росатом» як співучасник злочинів російської воєнщини на Чорнобильській та Запорізькій АЕС заслуговує на найсуворіші санкції", – написавПорошенко.

На думку п’ятого Президента, треба зробити абсолютно неліквідними золотовалютні запаси РФ. "Замало заборонити купувати золото у росії. Має бути заблокована будь-яка можливість використовувати його як заставу чи у вигляді інших інструментів. Російське золото – це криваве золото, російські діаманти – це криваві алмази, особливо якщо врахувати брудний бізнес групи «Вагнер» в африканських країнах", – пояснив Порошенко.

"За прогнозами, реальні обмеження в нафтогазовому секторі, якщо вони повною мірою запрацюють в 2023 році, обвалять російський експорт з 530 до 300 мільярдів доларів, а пропоновані нами кроки позбавлять Росію ще 30 мільярдів доларів експортного доходу", – зазнчив Петро Порошенко.