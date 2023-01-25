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Більшість нових санкцій ЄС проти Росії будуть персональні і секторальні, - Порошенко

Мета санкцій - вдвічі зменшити російський експорт.

Більшість нових санкцій ЄС проти Росії будуть персональні і секторальні, - Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко повідомив, що тема нових санкцій разом із постачанням озброєння була однією з пріоритетних на зустрічах у штаб-квартирі НАТО, Європарламенті та Єврокомісії, зазначає пресслужба "ЄС". 

«Зараз ви знаєте, що готується пакет санкцій до саміту Україна-ЄС. Більшість з них будуть секторальні і персональні. До 24 лютого, до річниці вторгнення буде ще один пакет санкцій», – повідомив Порошенко. 

Мета санкцій, за його словами, – вдвічі зменшити російський експорт.

«Був 580 млрд, має бути 290, не більше. Поєднання двох факторів – збільшення потужності Збройних Сил і жорсткого санкційного режиму – є найбільш ефективним засобом зупинити війну», – переконаний Порошенко.

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