Зеленський і Макрон обговорили дипломатичні кроки для завершення війни

Французький президент підтримав мирний план та заявив про свою рішучість підтримати цю ініціативу на міжнародній арені.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном.

Як ідеться в повідомленні Зеленського на його сторінках у соцмережах, ішлося про дипломатичні кроки для завершення війни. Також глава нашої держави наголосив, що спортсменам із Росії не місце на Олімпійських іграх у Парижі.

Крім цього, Зеленський подякував Макрону за рішення надати легкі танки та за подальше посилення обороноздатності України, зокрема, передовими системами протиповітряної оборони.

У свою чергу Макрон підтвердив повну готовність Франції реагувати на потреби України.

Як ідеться на сайті Єлисейського палацу, французький президент підтримав мирний план Зеленського та заявив про свою рішучість підтримати ініціативу на міжнародній арені.

Нагадаємо, Франція сподівається поставити Україні танки AMX 10-RC за два місяці. Також Макрон не виключає надання нашій державі танків Leclerc.