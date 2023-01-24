Німеччина ймовірно не буде блокувати експорт союзниками танків Leopard до України, - Боррель

Берлін стикається зі зростаючим тиском щодо постачання важкого озброєння, до якого закликав Київ.

Керівник зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель заявив, що Німеччина ймовірно не буде блокувати експорт танків Leopard 2, оскільки Берлін стикається зі зростаючим тиском щодо постачання важкого озброєння, до якого закликав Київ, пише The Guardian.

“Здається, Німеччина не збирається забороняти експорт цієї зброї, якщо деякі країни-члени ЄС, які її мають, захочуть її відправити”, - заявив Боррель 23 січня на прес-конференції.

Він також окреслив деталі нещодавно схваленого пакету військової допомоги ЄС Україні вартістю 500 млн євро, а також ще 45 млн євро на військову тренувальну місію для українських сил.

Таким чином, загальна сума військової підтримки ЄС для України становить 3,6 млрд євро, сказав він, додавши, що загальна сума підтримки блоку Україні, включаючи військову, фінансову, економічну та гуманітарну допомогу, зараз становить 49 млрд євро.

У п'ятницю, 20 січня, на міжнародному оборонному саміті на американській військовій базі Рамштайн на південному заході Німеччини Берлін не ухвалив рішення про реекспорт танків німецького виробництва в Україну.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що поляки офіційно попросять у Берліна дозволу на постачання до України танків “Leopard 2” німецького виробництва.

Він також повідомив, що у Польщі припускають можливість створення коаліції з передачі Україні танків без Німеччини, якщо країна так і не погодиться на поставки Leopard 2.

У неділю міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок сказала, що Німеччина не перешкоджатиме Польщі, якщо країна попросить направити танки в Україну.

Однак у понеділок речник канцлера Німеччини Олафа Шольца припустив, що зауваження Бербок не відображають узгоджену позицію уряду. Будь-який майбутній запит Польщі про відправку танків має бути спочатку обговорено та вирішено Радою безпеки Німеччини, “скороченим” кабінетом міністрів, до якого входять Шольц, Бербок, а також кілька інших міністрів.