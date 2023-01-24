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​Через скандал із закупівлями харчування для ЗСУ подав у відставку заступник міністра оборони

У Міноборони називають звинувачення у корупції необґрунтованими, однак Олексій Резніков прохання про відставку підтримав. 

​Через скандал із закупівлями харчування для ЗСУ подав у відставку заступник міністра оборони
В’ячеслав Шаповалов
Фото: mil.gov.ua

Сьогодні подав у відставку заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов. 

Про це повідомляє сайт Міністерства оборони України.

“В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, попросив звільнити його, щоб не створювати загрози для стабільного забезпечення Збройних сил України внаслідок кампанії звинувачень, пов’язаних з закупкою послуг харчування”, – йдеться у заяві.

Міністр оборони України Олексій Резніков сьогодні підтримав прохання В’ячеслава Шаповалова щодо його звільнення з посади заступника міністра оборони України та звернувся з відповідним поданням до Кабінету міністрів України.

Фото: mil.gov.ua

У документі зазначається, що “не зважаючи на те, що озвучені звинувачення є необґрунтованими та безпідставними, заява В’ячеслава Шаповалова про звільнення є достойним вчинком в традиціях європейської та демократичної політики, демонстрація того, що інтереси оборони є вищими, ніж будь-які кабінети чи крісла”.

Нагадаємо, за даними видання Zn.ua, Міністерство оборони нібито закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв розібратися із закупівлями для військових.

Міністр оборони Олексій Резніков пояснив ціноутворення і наголосив, що Міноборони купує комплексну послугу з забезпечення харчування. Тобто доставку певного комплекту продуктів до військових частин, а в окремих випадках – і приготування їжі. 

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