Головне за ніч. Вівторок, 24 січня

Відбиті атаки противника на Донбасі , втрати окупантів, три знищених ворожих вертольоти, санкції проти представників РПЦ, один день без вимкнень світла.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Червонопопівка Луганської області, Білогорівка, Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Красногорівка, Водяне, Мар’їнка Донецької області.

Російські окупанти за добу завдали 9 ракетних ударів по населених пунктах Харківської, Донецької та Запорізької областей, а також 27 авіаційних ударів. Противник здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Продовжує вести наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, попри численні втрати зі свого боку. На Куп’янському напрямку вів безуспішні наступальні дії, усі атаки противника були відбиті українськими оборонцями.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 24 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 122 170 осіб, за минулу добу – близько 690 окупантів.

Про інші втрати противника – в новині.

Українські оборонці цієї ночі знищили ще три ворожих вертольоти, повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Буквально за пів години, з 00 годин до 00:30 противник атакував вертольотами Ка-52, три вертольоти знищено зенітно-ракетними підрозділами", – розповів він, додавши, що це відбулося на сході України.

Вертоліт Ка-52 є розвідувально-ударним, він підтримує штурмові загони ворога, зокрема й "вагнерівців".

Президент України Володимир Зеленський своїм указом надав чинності рішенню Ради національної безпеки і оборони України від 23 січня 2023 року, яким застосовуються персональні санкції проти низки представників РПЦ.

РНБО підтримала внесені Кабміном та СБУ пропозиції щодо застосування санкцій стосовно представників РПЦ, доручивши МЗС поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Під санкції потрапили 22 представника РПЦ. Хто саме та на скільки років – у нашій новині.

Нагадаємо, раніше Кабмін схвалив пропозиції про застосування персональних санкцій проти очільника РПЦ патріарха Кирила та ще семи її представників.

Президент також надав чинності рішенню РНБО про заборону поїздок за кордон для держслужбовців. Винятками є службові відрядження.

Докладніше – в новині.

У кожному регіоні України впродовж найближчих трьох тижнів проведуть виміри реального електричного навантаження. Для споживачів це означає цілий день без вимкнень електроенергії.

Згідно з розпорядженням Міністерства енергетики, у цей день будуть проведені заміри погодинного активного навантаження на електромережі, щоб отримати точну інформацію про обсяги реального споживання регіону.

Від виміряних величин залежатимуть майбутні ліміти, і ці дані будуть вихідними під час формування графіків обмежень.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!