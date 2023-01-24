У кожному регіоні України виміряють реальне електронавантаження

Для споживачів це означає цілий день без вимкнень електроенергії.

У кожному регіоні України протягом найближчих трьох тижнів проведуть виміри реального електричного навантаження.

Про це пише biz.liga.net з посиланням на операторів системи розподілу.

Для споживачів це означає цілий день без вимкнень електроенергії.

У разі якщо не буде нових атак, 24 січня світло не вимикатимуть на Полтавщині та Черкащині.

Згідно з розпорядженням Міністерства енергетики, у цей день будуть проведені заміри погодинного активного навантаження на електромережі, щоб отримати точну інформацію про обсяги реального споживання регіону.

Від виміряних величин залежатимуть майбутні ліміти, і ці дані будуть вихідними під час формування графіків обмежень.

Виміри електричного навантаження проведуть у всіх регіонах країни, для того, щоб мати реальну картину прогнозованого споживання в кожному регіоні.

До 10 лютого оператори систем розподілу повинні відзвітувати перед Укренерго та Міненерго. Відтак інформація про погодинне активне електричне навантаження стане основою для перегляду лімітів для кожного регіону окремо.

Зазначимо, більшості українців вимикають світло кілька разів на день. Завжди зі світлом тільки 1% населення.

Нагадаємо, 23 січня ліміти споживання електроенергії було перевищено у п'яти областях: Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській та Львівській, де застосовувалися аварійні відключення.