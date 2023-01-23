Відключення світла в Києві відбуваються досить рівномірно, - Yasno

Минулого тижня в середньому світла в квартирах киян не було трохи більше 5 годин на день.

Сьогодні у Києві світло відключали у межах графіків і досить рівномірно між різними групами.

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

Він також розповів, що кожна з трьох груп у Києві розбита на 10 підгруп - відповідно до потужності, а не до кількості будинків. На кожну чергу зараз орієнтовно припадає 35-45 МВт.

Минулого тижня перша група в середньому була без світла 4 години 49 хвилин на день. Друга - 5 годин 21 хвилину на день, а третя - 5 годин 21 хвилину на день.

“Звісно, є відхилення, але різниця між підгрупами загалом не є суттєвою. За такої кількості споживачів, локальних аварій та інших деталей розподіл виглядає нормальним”, - зазначив Коваленко.

Нагадаємо, станом на ранок 23 січня споживання електроенергії в Україні зросло порівняно з неділею. Це пов'язано з початком робочого тижня, а також поступовим зниженням температури по всій країні.