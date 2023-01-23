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На очищення України від вибухонебезпечних предметів може знадобитись більше 10 років, - ДСНС

Основні напрямки, за якими працюють сапери – Донеччина, Миколаївщина, Харківщина та Херсонська область.

На очищення України від вибухонебезпечних предметів може знадобитись більше 10 років, - ДСНС
Фото: Пресслужба ДСНС

Внаслідок вторгнення РФ третина території України потенційно забруднена вибухонебезпечними предметами. На її очищення може знадобитись більше 10 років.

Про це повідомив пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий  в ефірі національного телемарафону. 

Він уточнив, що основні напрямки, за якими працюють сапери – Донеччина, Миколаївщина, Харківщина та Херсонська область.

Від 24 лютого бійці ДСНС знешкодили понад 316 тис. вибухонебезпечних предметів та понад 2 160 авіаційних бомб. При цьому вони очистили понад 78 тис. гектарів території.

Хорунжий додав, що до 24 лютого 2022 року в штаті ДСНС було близько 600 піротехніків, а зараз їх вже близько тисячі. 

Цьогоріч ДСНС планує збільшити кількість спеціалістів до 1500. Для розмінування на особливо небезпечних ділянках у службі також використовують роботів.

Нагадаємо, у Миколаївській області автомобіль з чотирма людьми підірвався на міні, серед постраждалих - немовля. 

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