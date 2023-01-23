На Куп’янському напрямку українські захисники відбили всі атаки росіян, - Генштаб

Російські окупанти продовжують наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, аби захопити всю Донеччину. На Куп’янському напрямку вели безуспішні наступальні дії, усі їхні атаки відбили українські бійці.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Лиманському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках вороги обороняються.

Протягом доби рашисти завдали 4 ракетних ударів по населених пунктах (2 ракети знищила українська ППО) та 18 авіаційних ударів. Також ворог здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Залишається загроза російських авіаційних та ракетних ударів по всій Україні.

Тим часом авіація Сил оборони протягом доби завдала 5 ударів по районах зосередження загарбників. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження окупантів та ворожий склад логістики.

Ситуація на фронті, за даними командування, станом на 18.00 23 січня така:

на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському - без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. У той же час обстрілів зазнали райони населених пунктів Нововасилівка, Бояро-Лежачі та Стукалівка Сумської області, а також Гур’їв Козачок, Слобожанське, Зелене, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Землянки, Кам’янка та Красне Перше на Харківщині;

- без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. У той же час обстрілів зазнали райони населених пунктів Нововасилівка, Бояро-Лежачі та Стукалівка Сумської області, а також Гур’їв Козачок, Слобожанське, Зелене, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Землянки, Кам’янка та Красне Перше на Харківщині; на Куп’янському росіяни обстріляли райони населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Кислівка, Крохмальне і Берестове Харківської області, а також Новоселівське та Стельмахівка на Луганщині;

росіяни обстріляли райони населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Кислівка, Крохмальне і Берестове Харківської області, а також Новоселівське та Стельмахівка на Луганщині; на Лиманському вогневого ураження зазнали райони Макіївки, Площанки, Кремінної, Діброви та Кузьминого Луганської області;

вогневого ураження зазнали райони Макіївки, Площанки, Кремінної, Діброви та Кузьминого Луганської області; на Бахмутському було обстріляно Спірне, Виїмка, Берестове, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк;

було обстріляно Спірне, Виїмка, Берестове, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк; на Авдіївському під ворожий вогонь потрапили Бердичі, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області;

під ворожий вогонь потрапили Бердичі, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області; на Новопавлівському росіяни обстріляли Микільське, Вугледар, Пречистівка, Нескучне та Велика Новосілка на Донеччині;

росіяни обстріляли Микільське, Вугледар, Пречистівка, Нескучне та Велика Новосілка на Донеччині; на Запорізькому від артилерійського вогню постраждали, зокрема, Комишуваха на Донеччині, а також Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка та Оріхів Запорізької області;

від артилерійського вогню постраждали, зокрема, Комишуваха на Донеччині, а також Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка та Оріхів Запорізької області; на Херсонському окупанти щодня обстрілюють цивільне населення. Вчергове вогневого впливу з РСЗВ зазнали Антонівка та Херсон.

Нагадаємо, нині авіація ЗСУ знищила два російські штурмовики Су-25, ударний вертоліт Ка-52, дві керовані авіаційні ракети Х-59, БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10.