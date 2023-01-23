На Рівненщині Укравтодор перекриє на чотири дні рух мостом через річку Случ

У Рівненській області із 24 січня вводять обмеження руху.
Про це повідомили в пресслужбі Укравтодору.
"Під час комендантської години, з півночі до 5 ранку буде перекрито рух мостом через річку Случ поблизу міста Сарни (302 кілометр автодороги М-07 Київ — Ягодин). Обмеження набувають чинності 24 січня і діятимуть до 28", - йдеться в повідомленні.
В установі оприлюднили схему об'їзду на цей період.
"Об’їзд здійснюється через автошляхи Н-25, Т-18-11 та Т-18-11 через населені пункти Березне, Михалин та Вири", - додали в Укравтодорі.
Нагадаємо, раніше через негоду запровадили тимчасове обмеження руху на Харківщині.