На Рівненщині Укравтодор перекриє на чотири дні рух мостом через річку Случ

Обмеження набувають чинності 24 січня і діятимуть до 28 січня.

У Рівненській області із 24 січня вводять обмеження руху.

Про це повідомили в пресслужбі Укравтодору.

"Під час комендантської години, з півночі до 5 ранку буде перекрито рух мостом через річку Случ поблизу міста Сарни (302 кілометр автодороги М-07 Київ — Ягодин). Обмеження набувають чинності 24 січня і діятимуть до 28", - йдеться в повідомленні.

В установі оприлюднили схему об'їзду на цей період.

Фото: Укравтодор

"Об’їзд здійснюється через автошляхи Н-25, Т-18-11 та Т-18-11 через населені пункти Березне, Михалин та Вири", - додали в Укравтодорі.

Нагадаємо, раніше через негоду запровадили тимчасове обмеження руху на Харківщині.