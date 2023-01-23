Малюк і Буданов провели спільну нараду після скандалу щодо вбивства Кірєєва

Очільник СБУ Василь Малюк та керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов провели спільну робочу нараду.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як уточнили у відомстві, наслідки цієї наради будуть свідченням ефективної та злагодженої комунікації двох відомств.

«Головне, що у нас є спільне розуміння цілком конкретних кроків, які наближають перемогу України. Результати взаємодії СБУ та ГУР МО ворог дуже швидко відчує на собі – на окупантів чекають нові чергові сюрпризи», - зазначив очільник Служби безпеки України Василь Малюк.

Нагадаємо, що начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розкрив подробиці вбивства учасника українсько-російських переговорів Дениса Кірєєва. За його словами, Кірєєва затримали співробітники "Альфи" за 200 м від центральної будівлі СБУ. Кірєєва пересадили у мікроавтобус, після чого його тіло знайшли за кілька кварталів.

За словами генерала Буданова, Кірєєв передав інформацію від своїх російських контактів, яка допомогла українським силам успішно захистити Київ минулого лютого. Вдень 23 лютого Кірєєв передав Буданову свіжі дані розвідки: Путін щойно віддав наказ про вторгнення. Кірєєв також знав основну точку атаки, сказав генерал Буданов. Це аеродром Гостомель поблизу Києва.

Пізніше радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Кірєєва вбили через брак координації між ГУР і СБУ.