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​Почерк Герасімова: в розвідці розповіли, як змінюється стратегія російської армії

РФ буде активніше застосовувати ракетно-десантні війська.

​Почерк Герасімова: в розвідці розповіли, як змінюється стратегія російської армії

В українській розвідці очікують активних бойових дій на Донецькому і Луганському напрямках у лютому-березні, бо російський президент наказав захопити Донбас до березня.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив заступник начальника ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький.

"Будуть активні бойові дії на Донецькому і Луганському напрямках. Герасимов не виконав те завдання, яке перед ним ставили. Перше – це повна окупація Донецької і Луганської областей”, – зазначив Скібіцький.

 

За його словами, посилання бойових дій буде у лютому-березні, бо Володимир Путін наказав “взяти Донбас” до березня. Окрім того, ворог перекинув другу механізовану дивізію першої танкової армії з Білорусі.

“Не виключаємо, що вони можуть знову спробувати зайти на нашу територію через кордон, це Куп’янський напрямок, можливе і відновлення наступальних дій з метою повернення під контроль раніше захоплених ворогом територій в Луганській області", – сказав Скібіцький.

Він додав, що розвідка бачить, "як зараз переміщуються, куди перегруповуються російські підрозділи повітряно-десантних військ. Він назвав це перегрупування "почерком" Валерія Герасимова, який змінив Сергія Суровікіна на посаді командувача об'єднаного угруповання військ в Україні.

"Це і є почерк Герасимова. Чому? Тому що на початку повномасштабної агресії ми чітко знали, що на всіх напрямках у другому ешелоні, по суті, в стратегічному резерві перебували десантники, а в наступі на Київ вони взагалі виконували основне завдання. Ми очікуємо, що й зараз буде більш активне застосування повітряно-десантних військ”.

Нагадаємо, загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 по 23 січня 2023 орієнтовно склали 121480 осіб. Минулої доби сили оборони ліквідували ще 720 окупантів.

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