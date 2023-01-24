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Митрополит Епіфаній перебуває у Римі з першим офіційним візитом

Предстоятель ПЦУ зустрінеться з папою Римським Франциском.

Митрополит Епіфаній перебуває у Римі з першим офіційним візитом
Фото: EPA/UPG

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній перебуває з першим офіційним візитом у Римі.

Про це повідомляє сайт Православної церкви України.

Зазначається, що у складі делегації Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій предстоятель ПЦУ зустрінеться з Папою Римським Франциском та низкою очільників інституцій Римсько-католицької церкви, відповідальних за міжхристиянський та міжрелігійний діалог, взаємодію з Україною та поширення інформації.

Митрополита Епіфанія у поїздці супроводжує архієпископ Чернігівський Євстратій, заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків та член Секретаріату ВРЦіРО від ПЦУ.

 

Окрім зустрічей у Ватикані делегація буде присутня на молитві за єдність християн, яку здійснить Папа Франциск у базиліці апостола Павла з нагоди відповідного тижня, який відзначається християнськими церквами. Також відбудеться зустріч з послом України при Святому престолі Андрієм Юрашем та візит до духовного осередку УГКЦ в Римі – собору Святої Софії.

Нагадаємо, 23 січня розпочався перший офіційний візит Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія до Риму.

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