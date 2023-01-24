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РФ поглиблює військові і економічні відносини з Іраном і почне наступ у найближчі місяці, – ISW

Наступ відбудеться навесні або на початку літа.

РФ поглиблює військові і економічні відносини з Іраном і почне наступ у найближчі місяці, – ISW

Росія може почати наступальні дії в найближчі місяці, зокрема навесні або на початку літа, стверджують аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті ISW зазначається, що, за оцінками української розвідки, російські війська готуються до наступальної операції навесні або на початку літа 2023 року. Це частково підтверджує оцінку ISW про те, що російська армія може здійснити вирішальний наступ в найближчі місяці.

Аналітики вказують на те, що Росія продовжує поглиблювати військові та економічні відносини з Іраном, прагнучі до взаємовигідного ухилення від санкцій.

23 січня голова російської Думи В'ячеслав Володін зустрівся в Тегерані зі спікером іранського парламенту Мохаммадом Багером Галібафом і президентом Ірану Ебрагімом Райсі з метою розширення двостороннього співробітництва.

Галібаф зазначив, що Москва і Тегеран повинні прагнути до зміцнення зав’язків у фінансовому, енергетичному та сировинному секторах на тлі американських санкцій, що, на думку Володіна, зблизило дві країни.

Крім того, джерела в іранському Корпусі вартових ісламської революції також висловили припущення про подальшу військову співпрацю між Тегераном і Москвою.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький говорив про те, що Росія планує на весну та початок літа новий великий наступ в Україні. За його словами, на Донецьку та Луганську області чекають важкі та вирішальні бої. 

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