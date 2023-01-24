Зокрема, йдеться про ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі 14 січня, а також ракетні обстріли Кременчука — торгового центру «Амстор» — та Сергіївки на Одещині.

Офіс Генпрокурора оголосив підозру російському полковнику, який забезпечував нанесення ударів ракетами X-22 та Х-32 по цивільним об’єктам в Україні, зокрема, по житловому будинку в Дніпрі 14 січня.

Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін.

“Кожен воєнний злочин має ім’я. Ми знаємо імена причетних до ракетних обстрілів, внаслідок яких вбито 88 і поранено 240 мирних українців. І будемо домагатися належного покарання для них. Офіс Генерального прокурора оголосив підозру командиру 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку”, - написав Костін.

За даними слідства, він віддавав злочинні накази про обстріли мирних українських міст. Зокрема, наказ здійснити ракетний удар по Дніпру 14 січня цього року, внаслідок якого загинули 46 людей. Ракетні обстріли Кременчука — торгового центру «Амстор» — та Сергіївки на Одещині.

“І він, і ті, хто ці накази виконували, знали, що в зоні ураження немає військових цілей. Там лише цивільні об’єкти, зокрема, житлові будинки. Вони знали, що воюють не з Силами оборони України, а з мирними людьми. З дітьми та жінками. Нагадаю, серед загиблих в Дніпрі — шестеро дітей. Наймолодшій дитині було 11 місяців. Ще п’ятеро — залишилися сиротами”, - написав Костін.

Слідству також відомо, що під час усіх цих обстрілів використовувалися надзвукові протикорабельні ракети Х-22, завдання яких — топити авіаносні групи противника. Ці ракети важкі та неточні, вони відхиляються від цілі на сотні метрів.

Костін зауважив, що коли на майбутніх судах росіяни виправдовуватимуться, ніби не знали і просто виконували наказ — їм ніхто не повірить. Весь світ знає, що ці нелюди свідомо чинили воєнні злочини. І українська сторона це доведе.



Росіянину повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч.ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 14 січня у Дніпрі російські окупанти під час ракетного обстрілу України влучили у багатоповерховий житловий будинок. 46 людей загинули.