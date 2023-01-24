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Пункти незламності Київщини отримали 55 терміналів Starlink

Вони дозволять залишатися зі зв'язком та мати безперебійний доступ до інтернету.

Пункти незламності Київщини отримали 55 терміналів Starlink
Фото: t.me/OleksiyKuleba/3379

Пункти незламності Київської області отримають 55 терміналів "Старлінк" (Starlink).

Про це відомив у Telegram голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"55 терміналів "Старлінк" поїхали до громад Київської області. Вони працюватимуть у Пунктах незламності, щоб жителі регіону, незважаючи на тривале відключення електрики, постійно залишалися зі зв'язком та мали безперебійний доступ до інтернету", - написав він.

Кулеба уточнив, що Білоцерківський та Бориспільський райони отримали по 11 терміналів, Броварський - п'ять, Бучанський, Обухівський та Фастівський - по вісім, Вишгородський - чотири.

Нагадаємо, наразі  в Україні працюють понад 25 000 систем Starlink.

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