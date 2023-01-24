Замість Тимошенка призначити заступником керівника ОПУ можуть голову Київської ОВА Олексія Кулебу, – джерела

Одним із можливих кандидатів на посаду нового заступника керівника Офісу президента є нинішній очільник Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

Саме його співрозмовники LB.ua у владних колах називають найімовірнішим наступником Кирила Тимошенка, який був звільнений сьогодні.

Ще одним кандидатом джерела назвали Андрія Готу – керівника кабінету голови ОПУ Андрія Єрмака.

Олексій Кулеба очолив Київську обласну державну адміністрацію за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення Росії, 8 лютого 2022. До цього імʼя Олексія Кулеби часто лунало як можливого кандидата на заміщення посади голови КМДА, яке стане можливим після розділення повноважень мера та очільника київської міської адміністрації через ухвалення закону про столицю. Втім сам Кулеба від цього "відхрещувався" – у січні цього 2022 він говорив, що "розмов ні з ким з приводу якихось посад у мене не було".

Під час повномасштабного вторгнення всі ОДА перетворилися на ОВА – обласні військові адміністрації. 15 березня, коли частина Кивїської області ще була окупована російським ворогом, президент призначив керівником КОВА Олександра Павлюка, який раніше керував силами ООС. Це було зроблено, аби посилити оборону регіону. Звільнений голова ОВА Олексій Кулеба, за словами президента, допомагатиме військовому керівництву.

Наприкінці травня, коли завдяки силам оборони окупантів в області вже не було, Павлюка звільнили з посади голови ОВА, а Кулебу знову призначили.

Кирило Тимошенко в Офісі президента відповідав за інформаційну та регіональну політику, зокрема тісно працював у проєкті "Велике будівництво". З Офісу, згідно з заявою, звільнився "за власним бажанням", але після кількох скандалів.