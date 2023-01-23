В Офісі президента та уряді готуються відставки: звільняти збираються Тимошенка і Галущенка, – джерела

Також посади можуть втратити Вадим Гутцайт і Павло Рябікін.

В Офісі президента та уряді найближчим часом очікуються відставки. Йдеться про заступника голови ОП Кирила Тимошенка та міністра енергетики Германа Галущенка.

Також можуть звільнити міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта. А міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна – звільнити і призначити послом України в Китаї. Про це LB повідомили декілька джерел у Верховній Раді України.

"По відставках треба очікувати, що це будуть: заступник Керівника ОП Кирило Тимошенко, міністр енергетики Герман Галущенко. Напевно, не дуже правильно, що у нас питання підстанцій закриває Кубраков (міністр інфраструктури і розвитку громад та територій – Ред.), за наявності профільного міністра. Треба також чекати на відставку заступника Міноборони по закупівлях", – сказав співрозмовник.

Заступником міністра оборони з питань закупівель є Богдан Хмельницький – фігурант скандалу про договір щодо постачання харчів ЗСУ за нібито завищеними цінами.

Ще один співрозмовник LB.ua з фракції "Слуга народу" додав, що "теоретично ще на вихід: міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт та міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Павло Рябікін".

"Яка мотивація по цих міністрах? А який результат? Нульовий", – зазначив нардеп.

Ще один співрозмовник припустив, що кадрові рішення можуть бути масштабнішими.

"Бо все наразі так палає, що, на мою думку, все може закінчитися ще більш масштабно. Справа з Лозинським (заступник міністра розвитку громад, який фігурує у справі з хабарем у $400 тис.) – показова. Він повністю людина прем’єра Шмигаля", – розповів він.

Співрозмовник з іншої фракції зазначив, що відставки усього уряду не буде.

"Я не думаю, що буде так радикально. Бо наразі немає рухів, ніхто не почав збирати голоси за відставку Шмигаля. За призначення нового голови уряду голосів теж немає. Щодо кадрів, то Тимошенко – мінус. Насправді останнім тригером стала його історія з Порше. Це прям червона ганчірка для західних партнерів. На його звільненні наполягали саме вони. Міністр Галущенко – теж мінус. Рябікін – теж на вихід, скоріше, він поїде послом у Китай. Міністр оборони Резніков залишиться", – прогнозує народний депутат.

Ані Кирило Тимошенко, ані Герман Галущенко у спілкуванні з LB.ua наприкінці минулого робочого тижня свої відставки не підтвердили.

"Зі мною про це ніхто не говорив", – сказав Галущенко. Аналогічну відповідь дав Тимошенко.

У випадку відставки Рябікіна логічно постає питання про переформатування його міністерства. Основних сценаріїв два – розділення функціоналу між Мінекономікою і Мінцифрою або ж створення спеціального профільного агенства в структурі Міноборони. Друге виглядає більше логічно з огляду на вимоги воєнного часу, але остаточне рішення має ухвалити Офіс Президента.

За інформацією LB.ua, відповідні концепції-пропозиції передані Кабінетом Міністрів до ОП ще влітку. Водночас Рябікіну озвучили пропозицію "у випадку чого повернутися до дипломатичної роботи". Наразі йдеться про посаду посла України в Китаї, однак треба зазначити, що вакантними залишаються аналогічні посади в таких країнах як Індія, Норвегія, Чехія тощо.

Нагадаємо, наприкінці минулого року йшлося про масштабну реформу всієї структури кабінету міністрів – скороченні кількості міністерств, їх оптимізації, але проєкт так і не було реалізовано (докладно читайте тут).

Стосовно можливого звільнення голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка даних поки немає. Резніченко фігурує в скандалі із виділенням рекордних коштів на відбудову доріг в області. Фірма, яка займається відбудовою, повʼязана з близькою подругою Резніченка.

Оприлюднені іншими ЗМІ дані щодо підготовки звільнення заступника голови Офісу президента Олега Татарова джерела LB.ua не підвердили. Ба більше, співрозмовники редакції не виключають, що він тепер спробує поширити свій вплив на міністерство внутрішніх справ, яке після трагедії з падінням вертольота в Броварах залишилося без повноцінного міністра, його першого заступника і державного секретаря.

Також поки не підтверджується інформація про підготовку звільнення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, який ще на початку призначення в.о. на цю посаду відзначився скандалами щодо можливого плагіату в дисертації (коментар самого Шкарлета про це цього читайте в його першому інтерв’ю на посаді).

Джерела пов’язують такі чутки з перманентним конфліктом Міносвіти із профільним комітетом ВР.

Герман Галущенко був призначений міністром енергетики в квітні 2021 року. Він став першим повноцінним міністром енергетики України за 1,5 роки – до нього були виконувачі обов'язків.

Кирило Тимошенко займає посаду заступника голови ОП з 2019 року. Після звільнення з посади першого заступника голови ОПУ Сергія Трофімова став курувати регіональну політику. Спершу Тимошенко відповідав за інформаційну.

В ході президентської кампанії 2019 року працював у штабі кандидата на пост президента України Володимира Зеленського, відповідав за медіа та креатив виборчої кампанії, входив до оргкомітету інавгурації.

За час повномасштабного вторгнення фігурував у декількох скандалах. Спершу журналісти Bihus.info опублікували розслідування про те, що Тимошенко користується службовим авто Chevrolet Tahoe. Ця машина була передана як гуманітарна допомога американською компанією General Motors.

Згодом УП повідомила, що Тимошенко використовував авто бізнесмена Веміра Давітяна вартістю в $100 000 і орендував маєток у власника будівельної компанії Ніконова.

Тимошенко є публічним куратором будівельного напрямку, а бізнес Ніконова перебуває саме у цій площині. На питання про можливий конфлікт інтересів заступник керівника ОП відповів, що Ніконов не бере участі в державних проєктах

Але за кілька тижнів після цієї заяви на сторінці будівельної компанії Ніконова з'явилося повідомлення про те, що два житлові квартали КАН Девелопмент долучилися до державної програми "єОселя" – пільгової іпотеки житла.

Відзначимо, що НАБУ розслідує провадження стосовно "Великого будівництва". В грудні обшуки по цій справі пройшли в Дніпрі, зокрема у голови ОДА Валентина Резніченка та у компанії-підрядника, що займається відбудовою інфраструктури. Це – "Будінвест Інжиніринг", повʼязана з подругою Резніченкою Яною Хлантою. Також обшукували координатора "Великого будівництва" Юрія Голика.