"Є хороші результати щодо бронетехніки – додали кілька сотень бойових машин до нашого арсеналу. Значні результати щодо ракет для реактивних систем і для наших зенітників", - розповів глава держави.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що нинішнє засідання Контактної групи підтримки України на авіабазі Рамштайн "зміцнить стійкість України".

Про це йдеться у відеозверненні глави держави.

"Не все можна публічно оголошувати, про що ведуться розмови у форматі "Рамштайну". Це закрита дискусія, і так має бути. Але загалом можна підсумувати, що сьогоднішній "Рамштайн" зміцнить нашу стійкість. Партнери принципові у своєму ставленні – вони будуть підтримувати Україну, скільки необхідно для нашої перемоги", - сказав Зеленський.

Він додав, що "іще доведеться поборотися за постачання сучасних танків", але "щоденно ми робимо сильнішою очевидність безальтернативності того, що рішення щодо танків має бути ухвалене".

Президент зазначив що Україні вдалося "посилити артилерійський кулак", зокрема, гарматами і снарядами.

"Є хороші результати щодо бронетехніки – додали кілька сотень бойових машин до нашого арсеналу. Значні результати щодо ракет для реактивних систем і для наших зенітників... Один із найбільших оборонних пакетів оголошений Сполученими Штатами", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що "єдине в усьому цьому, що варто підкреслити, – це час, час постачання". Також Президент додав, що наступний тиждень має "також принести свої оборонні плоди".

Нагадаємо, міністр національної оборони Маріуш Блащак 20 січня заявив, що Польща надасть Україні додаткові бойові машини піхоти і танки Т-72. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив про виділення нашій державі нового пакету військової допомоги на 1 млрд євро. Щоправда, про танки Leopard 2 не йдеться.

Нідерланди передадуть дві пускових установки системи ППО Patriot і ракети.