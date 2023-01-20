Кабмін звільнив голову Національної соціальної сервісної служби і призначив т.в.о. держсекретаря МВС

20 січня Кабінет Міністрів ухвалив декілька кадрових рішень.

Як повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, КМУ звільнив голову Національної соціальної сервісної служби України Владислава Машкіна.

Також уряд тимчасово поклав виконання обов’язків державного секретаря Міністерства внутрішніх справ на Інну Ящук. До цього посаду обіймав загиблий в авіатрощі у Броварах Юрій Лубкович.

Крім цього, Кабмін погодив призначення Станіслава Петрова заступником голови Херсонської ОВА.

Нагадаємо, нещодавно поліція Черкаської області отримала нового керівника.

Президент Володимир Зеленський утворив іще одну військову адміністрацію в Олешках на Херсонщині.