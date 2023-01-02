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Зеленський утворив військову адміністрацію в Олешках на Херсонщині

Також глава держави призначив її керівника.

Зеленський утворив військову адміністрацію в Олешках на Херсонщині
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський розпорядився утворити Олешківську міську військову адміністрацію на Херсонщині.

Про це йдеться в тексті указу, оприлюдненому на сайті глави держави.

Зеленський доручив Генштабу Збройних Сил України та Херсонській ОВА здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, які пов'язані з утворенням військової адміністрації.

Також Зеленський призначив очільницю Олешківської МВА. Нею стала Тетяна Гасаненко.

Нагадаємо, раніше Президент розпорядився утворити в області Новокаховську міську військову адміністрацію. А до цього підписав указ про формування на Херсонщині 20 військових адміністрацій.

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