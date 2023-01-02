Двох псевдополіцейських на тимчасово окупованій території Луганщини підозрюють у колабораціонізмі.
Як повідомили в Луганській обласній прокуратурі, обоє підозрюваних "служать" у псевдополіції "ЛНР".
"Слідством встановлено, що впродовж червня-липня 2022 року дві сестри, мешканки Щастинського району Луганської області, перейшли на бік ворога та добровільно зайняли посади в так званому "Новоайдарському районному відділі внутрішніх справ міністерства внутрішніх справ" ЛНР", - йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури.
Зловмисниці дотримуються нелегітимних нормативно-правових актів, які впроваджені росіянами на тимчасово окупованій території Луганщини.
Підозрюваним загрожує до 15 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.
Нагадаємо, СБУ затримала у Києві колишнього керівника комунального підприємства у тимчасово окупованому Сватовому Луганської області.
Нещодавно на Харківщині викрили експрацівників Укрзалізниці, які сприяли ввезенню техніки російських окупантів.